Valitsuse heakskiitu vajavat suurlaenu taotleb ka Alexela

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Alexela juht Andreas Laane kinnitas Ärilehele, et kontserni kuuluv Kiviõli Keemiatööstus (Alexela Varahaldus) on üks ettevõtetest, mis on Kredexile suurlaenu taotluse esitanud summas 37 miljonit eurot.