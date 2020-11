Valitsuse majandusarengu komisjon andis Raul Siemile ülesandeks töötada neljapäevaks välja olulised, välisinvestoreid puudutavad ettepanekud

„Koroonaviiruse pandeemia ajal on mitmed riigid, sealhulgas näiteks Saksamaa, hakanud aktiivselt toetama neid ettevõtteid, mis loovad kõrget lisandväärtust, pakuvad kõrgepalgalisi töökohti ja mille ümber tekivad laiemad konkreetset tööstusharu arendavad klastrid,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Ta märkis, et selleks, et need ettevõtted tegutseksid ka Eestis, peab ka riik samuti leidma uusi võimalusi, kuidas nende tegevust paremini toetada, tehes seda läbipaistvalt ja toetudes selgetele põhimõtetele.

Täna kogunenud majandusarengu komisjon leidis, et riigi jaoks on eriti olulised teadusmahukad, kõrge lisandväärtusega äriprojektid, mis loovad konkurentsivõimelise palgaga töökohti Eesti inimestele ja aitavad kaasa regionaalarengule selles piirkonnas, kus tootmine asub.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister sai ülesandeks välja töötada täpsed suurinvesteeringute toetamise põhimõtted ja esitada neid valitsuskabinetile 3. detsembril 2020.

Valitsuse majandusarengu komisjon on moodustatud valitsuse 13. aprill 2017 korraldusega. Selle eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet. Komisjoni tegevust juhib peaminister.

Komisjoni liikmed on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister, välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd korraldab riigikantselei.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!