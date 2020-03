Valitsuse otsuste ootuses. Suures hädas olev Eesti kellatootja tegi emotsionaalse pöördumise

Teeme kõik endast oleneva, et kaheksa aastaga üles ehitatud Eesti esimene käekellabränd ei langeks ühe hetkega gripiviiruse ohvriks. Samas anname endale aru, et oleme samas paadis kõikide teiste Eesti ja ka maailma väikeettevõtetega ning et kuskilt maalt alates ei ole kõik enam meie enda teha. Kui kaua me vastu peame, sõltub suuresti riigijuhtide otsusest ja ettevalmistusel olevatest abipakettidest.

Üritame ka olukorda positiivsema nurga alt vaadata. Näeme juba täna, et meie väike suurus võib vabalt olla ka meie eelis. Näeme, kuidas pikaaegsed äri- ja erakliendid on avaldanud toetust. Näeme, kuidas meie oma inimesed töötavad koos lahenduste nimel, nagu oleks tegu perekonna, mitte äriühinguga. Kindel on see, et kui meil tõesti õnnestub sellest jamast eluga välja tulla, siis oleme tugevamad kui eales varem - juba see on eesmärk, mille nimel pingutada.

AEGAON-i sõnum inimestele on kõik need kaheksa aastat olnud üks. Ärge kiirustage, võtke rahulikult, aega on. Nüüd, kui meil palutakse ühe suurema eesmärgi nimel mõned nädalad kodus olla, on see ideaalne võimalus seda teha. Olla koos oma perega ja keskenduda nendele väärtustele, mis meile päriselt olulised on. See on lausa ideaalne võimalus hoolida natuke endast ja väga palju teistest. Läks liiga emotsionaalseks? Okei. #Staythefuckhome ja pidage vastu!

Hea ettevõtja, kui ka sinu firma on sattunud koroonaviiruse tõttu hätta, siis kirjuta tanel.saarmann@arileht.ee