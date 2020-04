Valitsuse väga oluliste ettevõtete päästmise plaan. Milline see olla võiks ja kes on need "olulised"?

Valitsus on käinud mõttena välja selle, et strateegiliselt olulistele ettevõtetele minna appi neisse ise raha paigutades. Seda on praktiseerinud edukalt mitmed välisriigid. Kuidas see meil aga välja näeks ning millised võiks olla need "strateegiliselt olulised ettevõtted".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles Ärilehele, et mitmed ettevõtted on ise küsinud, kas riik oleks valmis teatud tingimustel ise neisse omanikuna sisse tulema.

Ärileht uuris, kuidas see võiks välja näha ning mõtiskles, kes on Eestis need strateegiliselt olulised ettevõtted.