Valitsuselt punase tule saanud meretuulepargi arendajad andsid Eesti riigi kohtusse

Arendajad ise on korduvalt kinnitanud, et neil pole plaanis meretuulepargi arendamisse kaasata ei Venemaa ega ühegi teise Eesti-vaenuliku riigi kapitali. Osaluse kohta on pakkumisi tulnud nii Suurbritanniast kui ka Saksamaalt. Kui algselt räägiti, et pargi ehituse maksumuseks võib kujuneda 1,7 miljardit eurot, siis nüüd võib see summa jääda tehnoloogia odavnemise tõttu suurusjärku 1,3 miljardit.

Väli sõnul on kohtus nende esindajaks advokaadibüroo Derling Primus ning selle advokaadid Piret Blankin ja Angela Kase. „Derlingu büroo valimise põhjus on tegelikult lihtne – pädevus, pädevus, pädevus. Ega seal muud polnudki,” põhjendas ta. Teadupärast on Blankin esindanud ka tuuleärimees Harry Raudveret terves reas kohtuasjades, mis puudutavad samuti tuuleparkide arendusi.

Saare Wind Energy juhatuse liikme sõnul läks kaebus Tallinna halduskohtusse. Esialgu arendajad esmast õiguskaitset – mis keelaks kellelgi teisel kohtuvaidluse ajal sama koha peale meretuulepargi hoonetusloa menetlust algatamast – ei taotlenud, otsustades sellega tegeleda siis, kui selleks reaalne vajadus tekib.

Riigikantseleist öeldi juba enne seda, kui valitsus keeldus Saare Wind Energy hoonestusloa menetlust algatamast, et võimalike kohtuvaidluste puhul esindab Eesti riigi huve kohtus justiitsministeerium.