Vallavanema kohalt riigikokku siirduv Repinski sai 14 000-eurose ebaseadusliku hüvitise

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika õigusnõuniku Olivia Taluste sõnul on Jõhvi volikogu otsus seadusega vastuolus.

Nimelt ei luba kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maksta hüvitist juhul, kui volikogu poolt kohale määratud töötaja lahkub omal soovil.

Repinski sai Jõhvi vallavanemkas mullu juunis.

Kui varem oli vallavanema palk 2800 eurot, siis Repinski tulekuga kerkis see 3600 euroni.

Repinski on varem Delfile õelnud, et riigikogu töö on tema jaoks huvitavam, kui töö Jõhvi vallavanemana. Samuti on tema jaoks oluline esindada riigikogus Ida-Virumaad, mis ilma tema riigikokku siirdumiseta jääks esindamata. Kõigele lisaks on riigikogu liikmel Repinski hinnangul võimalik poliitilisi arenguid mõjutada rohkem kui vallavanemal.