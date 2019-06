Vallavõim tahab avada Noarootsis Eesti kuulsaima värava ja seada ettevõtja kinnistut läbivale erateele sundvalduse

Lääne-Nigula volikogu hääletas kolmapäeva pärastlõunal eelnõu üle, mis seab Ramsi poolsaarel ettevõtja Priit Kotkase kinnistut läbivale erateele sundvalduse, et seda edaspidi kõik soovijad kasutada saaks. Praegu on tee suletud lukus väravaga.

Kotkas ütles Lääne Elule, et sundvalduse seadmine on ebaseaduslik ja ta vaidlustab selle kohtus. „Sundvalduse seadmiseks peab olema avalik huvi, aga see on põhjendamata, sest kohalikud inimesed on väga rahul sellega, et poolsaare tippu viiv tee on suletud,” ütles Kotkas.

Ramsi poolsaare tipus asub Nõukogude sõjaväe radarijaama mahajäetud telliskivihoone, mille alune maa kuulub vallale. Vallavalitsus on sinna paigaldanud ujumiskabiini ja planeerinud sinna puhkekoha koos parkimisplatsiga. Poolsaare tipp on Mandri-Eesti läänepoolseim tipp, kust avanevad hingematvad vaated päikeseloojangule, paistab Vormsi ja Seasaar ning sealt said kalamehed paate vette lasta. Praegu pääseb poolsaare tippu jalgsi, sest tee sinna läheb läbi eramaa. Umbes 700 meetrit enne merd sulgeb tee tabalukus värav, mille kõrval olev jalgvärav on avatud.

