Valmistub eluks pärast sporti? Kaia Kanepi astus kuu aega tagasi olulise sammu

Firma tegevusalana on kirjas enda kinnisvara ost ja müük. Selle järgi võib otsustada, et ta hakkab tegelema korterite ja majade magusal maastikul. Ühtegi kinnisvaraobjekti ettevõtte bilansis veel ei ole, kuid eks tegu olegi väga värske tegijaga kinnisvaraturul. Nii noorest firmast ongi veel teada vaid nimi, tegevusala ja osanikud.

Jah, osanikud, sest Kaia Kanepi ei oma ettevõtet ainuisikuliselt. Pool firmast kuulub mehele nimega Aksel Avald. Kui Kanepile on tegu esimese firmaga, siis Avaldile on see viiendaks aktiivseks ettevõtteks. Kaks neist on täitsa korralikud tegijad.

Esimene juriidiline keha sai loodud 2014. aastal. Amantium OÜ tegeleb põranda- ja seinakatete paigaldusega. Tõelise hoo sai see sisse just eelmisel aastal, kui käive kasvas 1210 protsenti 467 236 euroni ning puhaskasum 77 510 euroni. Teine märkimisväärne firma on KKK Piegus OÜ, mis tegeleb puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüügiga. Eelmise aasta aruannet veel ei ole, aga 2018. aastal oli firma käive 172 000 ja kasum 15 600 eurot. Seega on Avaldi näol tegemist kogenud ettevõtjaga. Kanepi astub aga sel teel esimesi samme.

Ärileht soovib talle äriedu.