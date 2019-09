Valmistumine kriisiks? Hiina varub kulda

See on osaliselt ka põhjus, miks kulla hind on alates aasta algusest tõusnud 18 protsenti, kirjutab Bloomberg.

Hiinal on varasemalt olnud pikki perioode, kui pole avaldatud infot kulla varumisest. Kui Hiina keskpank teatas 2015. aastal, et on reserve kasvatanud 57 protsendi võrra, siis oli see esimene teade kuue aasta jooksul.

Keskpangad, nende hulgas Hiina oma, on kasutanud kaubandussõda ettekäändena hajutada reserve, ütles Austraalia keskpanga ökonomist John Sharma. „Kuld pakub ideaalset kaitset poliitiliselt ebakindlatel aegadel," sõnas ta.

USA ja Hiina vahelise kaubandussõja ajal on kulla hind üles liikunud, mis on märk sellest, et investorid on mures majanduse käekäigu pärast.

Kulla hind on praegu kõrgeimal tasemel alates 2013. aasta veebruarist.