VANA KULD | Mida vastas Hannes Tamjärv Carte blance saates rahapesu kohta Hansapangas?

„Aastatel 1991, võib-olla eriti aastal 1992, kus Eesti riik ka majanduslikult iseseisvaks sai... ma vist olen elus kolm korda kuulnud sellist pakkumist, et lubage meil hoiustada.. summasid ma enam ei mäleta. Tõenäoliselt 10 000 kuni miljoni dollarini ja lubage meil see raha välja kanda... üle kanda kuhugi mujale maailma," rääkis ta Urmas Oti menukas telesaates.

„Ega me sellest asjast eriti hästi aru ei saanud, mõtlesime järele ja saime aru, millega oli tegemist,“ lausus Tamjäev. „Arvan, et 1993. aastast alates ei ole ma isegi selleteemalisi ettepanekuid kuulnud. Küllap on asi siis selles, et Eesti on ja paraku vist jääb igavesti tõsise rahapesemise jaoks lihtsalt liiga väikeseks.“