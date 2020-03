Vanalinna baaridele ja kasiinodele tulid Tallinna linnavalitsuse piirangud üllatusena: meie rääkisime viimati kella neljast

Kui linnavalitsus peaks minema oma plaaniga edasi ja 1. oktoobrist uued alkoholimüügi piirangud kehtestama, siis on sellel kõige suurem mõju nädalavahetuse alkoholimüügile. „See mõjutab kõige rohkem reede vastu laupäeva ja laupäev vastu pühapäeva,” märkis Palvadre. Hinnanguliselt võiks see tähendada vanalinna meelelahutusasutustele 15-20% käibelangust. „See on kindlasti kohati erinev,” lisas ta.

Tallinna linnavalitsuse värske plaan tuli kui sahmakas külma vett krae vahele ka kasiinodele. „Õnnemängukohtadele sellise ajalise piirangu seadmine on täiesti arusaamatu. Kas te olete seal kunagi ühtegi purjus inimest näinud? Nad tõstetakse sealt ju kohe välja!” oli hasartmängude korraldajate liidu juht Tõnis Rüütel nördinud, et linna alkoholipiirangud laieneksid ka kasiinodele.

Algses plaanis jäid kasiinod piirangute alt välja. Rüütli sõnul võib selle otsuse peale kannatada eelkõige kasiinoturism ja suurte, rahvusvaheliste kasiinoturniiride Tallinnas toimumine. Turniirid kestavad nimelt 24 tundi ööpäevas ja tihti nädal aega järjest, tuues siia sadu inimesi, kelle jaoks broneeritakse terveid hotelle.

Löök turismisektorile laiemalt

See tähendab, et lisaks kasiino käivetele võib kannatada ka muu turismisektor – kui piirangute pärast kolivad turniirikorraldajad Tallinnast näiteks Riiga või Vilniusesse. „Meie peamine probleem ongi ümbritsevate riikide konkurents ja Eesti on kasiinoturismis olnud praegu veel väga konkurentsivõimeline,” märkis hasarmängude korraldajate liidu juht.

Rüütli sõnul kutsus küll linnavalitsus eelmise aasta lõpus erinevad osapooled linnavalitsusse teemat arutama, kuid kaasamine ja ettevõtjate argumentide arvestamine on olnud ainult näiline. „Üritasime veenda linnapead, abilinnapead. Aga mis sest kasu on, kui räägin kurtidele kõrvadele! Ja ega ei saa öelda, et nad pole moodsalt öeldes kaasanud, aga mis sa kaasad, kui paber on laual ja otsus on ultimatiivne.”

Ta rõhutas, et hasartmängumaks tõi näiteks eelmisel aastal riigieelarvesse 27 miljonit eurot, lisaks müüdud kaupadelt käibemaks, mille riik endale saab. Seda, kui palju paaritunnise alkoholimüügikeelu tõttu käibed ja maksutulud langema hakkaksid, on Rüütligi sõnul veel vara prognoosida.

Tallinna linnavalitsus esitas täna linnavolikogule täiendavate muudatustega määruse eelnõu alkoholimüügi piiramiseks kohapeal tarbimiseks öisel ja varahommikusel ajal, piirangud hakkavad kehtima tänavu 1. oktoobrist.