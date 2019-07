Tüli algas sellest, et Sillal oli korteriühistu loomisest saati probleeme ArticCompany kommunaalarvete maksmisega. Ühel hetkel lakkasid maksed täielikult, kuigi majaelanike sõnul väitis ettevõtte üürnik, Texase restorani endine juhatuse liige Herbert Murd, et tema on oma arved Sillale ära maksnud, samas võlg kasvas mõne kuuga üle 9000 euro.

Äripäevaga suhelnud anonüümseks jääda soovinud äripartnerid kirjeldasid Kristjan Silda kui head suhtlejat ja osavat kelmi, kellele meeldib oma äripartnereid kohtusse kaevata.

