Vanalinna Seltsi esindaja: lühimajutus muudab kortermajad hotellideks. Ma pooldan seda, et see valdkond saab reguleeritud

Mõistan mõlemat poolt, olles ise nii korteri väljaüürija ja elades majas, kus samal korrusel on lühimajutuse korter ja teine on hoovi peal. Tegin otsuse, et ma teenin vähem raha, kuna ei taha kellegi teise kodurahu ära rikkuda. Üürin korterit pikaajaliselt välja.

Maailmas üürimajutuse teemaga toimuvat jälgides ja kinnisvaraga pikalt tegelenuna võib aru saada, et algselt tekkisid lühimajutuse äpid selleks, et korteriomanikul oleks lihtsam oma korteriga lisa teenida. Kuna see on täiesti reguleerimata, siis on kogu maailmas tekkinud kümne aastaga olukord, kus lühimajutus on muutunud halvas mõttes tööstusharuks. Kinnisvaraettevõtlus on leidnud selle kaudu võimaluse väiksemate kuludega kasumit teenida.

Algul oli see mõeldud sellistele inimestele, kes elab ühes korteris ja üürib teist korterit välja. Täna on Eestis sadu selliseid omanike, kellel on rohkem kui üks lühimajutuse korter. Nad ei üüri oma korterit välja, vaid on ostnud korteri lühiüürimise eemärgiga. On firmasid, kellel on kümneid kortereid lühiüürimiseks.

Elanike keskkond halveneb „hotellides“

Kõik tundub tore, kuid võetakse ju koduks mõeldud kinnisvara ja seda üüritakse hotellina edasi. Kui keegi üürib oma korteri korraks lühiajaliselt välja, on see arusaadav. Kui aga näiteks üks korter kuuest muutub selliseks, et ta on iga nädal lühiajaliselt välja renditud, siis muutub maja 1/6 hotelliks. Üürimajutuse tarbijad on koduomanikest teiste huvidega. Paariks päevaks üürnikud tulevad erinevast kultuuriruumist, prügikotid vedelevad igal pool, prügi ei sorteerita, suitsetatakse koridorides, lisaks veel müra.

Täna on see poolte vanalinna majade probleem, kus on üks või kaks sellist korterit. Vanalinnas on ka maju, kus enamus kortereid on lühiüüritud. Pere võis soetada sinna aastaid tagasi kodu, kuid selgub, et lõpuks elatakse hoopis hotellis. Ühistul on probleemid, kulud kasvavad, koristada on vaja rohkem. Seal on firmadest omanikud, kellele see pole kodu ja neid need teemad ei huvita. Nemad vaatavad kõike ainult kuluefektiivselt.