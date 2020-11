Vanalinna tuntud söögikohad kustutavad järjest tulesid

Sergei Trunov on Raekoja platsi ääres Balthasari restorani pidanud 20 aastat. Kevadel märtsis pani ta restorani kinni. Mais lõpetas ajutiselt rendilepingu. Välikohvikut Balthasaril ei ole ja suvel uksi ei avatud. Trunov ütleb ausalt, et ta ei riski enam restorani lahti teha.

„Kevadel mõtlesime sulgedes, et pigem lahkume pükstega kui püksata,” vihjab ta sellele, et palkasid maksmata ei jäänud.

Balthasar on üks restorane, mis asub vanalinna A-tsoonis. See on ala, mida turistide puudus tabas kõige teravamalt ja kust lahkub lisaks Balthasari veelgi tuntud tegijaid – kes jäädavalt, kes lootuses naasta.