Vandeadvokaat: miks rahandusministeeriumi muudatusettepanek tegelikult kedagi ei aita

Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt lisataks võlaõigusseadusesse põhimõte, et kui kohustuse rikkumine on tingitud 2020. aasta 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorrast, siis eeldatakse, et rikkumine on vabandatav. Juhul, kui kohustuse täitmise tähtpäev saabub 1) eriolukorra kehtivuse ajal, 2) kohustuse täitmise koht asub eriolukorra piirkonnas ja 3) kohustuse kohast täitmist takistavad eriolukorrast tingitud olulised muutused pakkumises, nõudluses või lepingu täitmiseks vajalike vahendite või tööjõu kättesaadavuses, siis kehtiks ühtlasi ka eeldus, et kohustuse rikkumine on tingitud eriolukorrast ehk järelikult eelduslikult vabandatav.

Seega piisaks võlgnikul enda vabandamiseks vaid sellest, kui kohustus tuli täita peale 12. märtsi 2020 Eesti Vabariigi territooriumil ning kohustust ei saa täita üldise pakkumuse-nõudluse muutuse tõttu.

Eelnev seaks aga võlausaldajad väga keerulisse positsiooni - kuidas on võlgniku ettevõtte siseelu tundmata võlausaldajal võimalik öelda, et tegelikult olid võlgnikul mittetäitmiseks hoopis muud põhjused kui üldine pakkumuse-nõudluse muutus? Seni on kehtinud põhimõte, et isik, kes oma kohustust vääramatu jõu tõttu täida ei suuda, peab siiski ise suutma näidata, miks täpselt ta oma kohustust täita ei saa. Teisisõnu võimaldaks antud muudatus kõigil üsnagi lihtsalt keelduda mistahes kohustuste täitmisest ja ei aitaks mitte tegelikke hädasolijaid, vaid neid, kes olukorda kuritarvitada soovivad.

Samuti soovib rahandusministeerium teistmoodi kokkuleppimise keelata ehk tühiseks lugeda. Seega ei peaks võlgnik vääramatu jõu esinemist tõendama isegi siis, kui poolte vahelises lepingus oli nii kokku lepitud. Tegemist on lepinguvabaduse põhjendamatu piiranguga. Võib ju eriolukord küll kaasa tuua takistusi kohustuste täitmisel, kuid eriolukord ei peaks takistama isikul olukorda oma lepingupartnerile selgitamast.

Kõige ebaselgem on rahandusministeeriumi eelnõu puhul aga see, kas see on mõeldud laienema ka raha maksmise kohustusele. Seni on kohtupraktikas leitud, et rahalise kohustuse täitmist saab alati nõuda ning raha mittemaksmist ei vabanda isegi vääramatu jõud. Raha maksmata jätmist saaks vabandada vaid väga erandlik olukord, kui makse ise on takistatud, näiteks kui elektroonilised maksesüsteemid on vääramatu jõu tõttu rivist väljas. Seega ei saa eriolukorra tõttu keelduda näiteks ei üüri ega muude kokkulepitud tasude maksmisest, kui teine lepingupool oma kohustust täidab. Seda seisukohta on korduvalt rõhutanud ka justiitsministeerium.