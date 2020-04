Vandeadvokaat pankrotiseaduse muutmisest: see oli hea, sest muidu oleks antud kurjategijatele võimalus karistamatult laamendada

Riigikogu võttis eile vastu kobareelnõu, mille hulgas oli ka pankrotiseaduse muutmine. Eelnõu sai alguses kriitikat, kuna algse variandi jõustumisel oleks peatatud pankrotiavalduse esitamise kohustus ja võlausaldaja poolelt pankrotiavalduse esitamise õigus.

„Algteksti seadusena vastuvõtmine tähendanuks seda, et pahatahtlikel ettevõtjatel olnuks võimalus karistamatult vara välja viia ja võlausaldajatel poleks eriolukorra ajal olnud võimalik pahatahtlike võlgnikega midagi ette võtta," selgitas Piskunov.

Vandeadvokaadi sõnul on eile heaks kiidetud eelnõu algsest versioonist mõistlikum. „See on hea, sest kui nad oleksid võlausaldajatele avalduste esitamise keelanud, siis oleks see andnud kurjategijatele võimaluse karistamatult laamendada," ütles ta.

Eelnõu seletuskirja järgi on muudatuse eesmärk tagada kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjatele võimalus olukorraga kohaneda ja vajalikke meetmeid kasutusele võtta. Piskunov kahtleb, kas seadusemuudatus aga loodetud tulemust toob.

„Kui lähed pankrotti, siis see tähendab, et oled püsivalt maksejõuetu ja vahet pole, kas pankrotilaine tuleb aprillis või mais või millalgi suvel. Pankrotti on mõtet taotleda, kui oled täielikult augus ja püsivalt maksejõuetu. Kui oled ajutiselt maksejõuetu, siis pole mõtet võlgniku pankrotiavaldusega kohtusse tormata," kommenteeris ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!