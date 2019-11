Vandeadvokaat tänastest seadusandlikest piirangutest välistööjõule: kui vähe on vaja, et välismaalane oma Eestis viibimise loast ilma jääks

"Personalijuhi jaoks toob välisriigist värbamine kaasa rohkem tööd ja oluliselt suuremad riskid. Enamasti ei saa uue töötaja kvalifikatsiooni enne tööle asumist nii palju kontrollida kui soovitakse. Töötaja Eestisse kolimine toob ettevõttele lisakulusid," kirjeldab Saks. Ka ei pruugi loodetud kohanemine uue elu, kultuuri ja organisatsiooniga ladusalt minna.

Samal ajal on ka Eesti menetluspraktikas vastuolulisi näiteid viibimisaluste väljastamisest keeldumisest või kehtetuks tunnistamisest. Vandeadvokaadi sõnul on need õpetlikud lood ennekõike personalijuhtidele, mille abil saab tuua kasulikke paralleele ja anda käitumisjuhiseid tulevikuks.

Ka lihtne korrarikkumine võib tuua kaasa töötajast ilma jäämise

"Kui Eesti haldusmenetluses kehtib riigi kodanikele põhimõte, et ebaselged asjaolud tuleb lugeda tõendatuks menetlusaluse isiku kasuks, siis välismaalastega seotud menetlused sellist isiku privilegeeritud staatust ei võimalda," kirjutab Saks. Tema sõnul on tähelepanuväärne, kui vähe on vaja, et välismaalane oma Eestis viibimise loast ilma jääks.

"Eesti kohtupraktikas ei tekita "ohtu avalikule korrrale" mitte sugugi välismaalase poolt toime pandud raskekaaluline kriminaalkuritegu, vaid enamasti loetakse riigi jaoks ohtlikuks hoopis triviaalsena näiv kiiruse ületamine autoroolis, sõnasõda öisel Tallinna tänaval, Eesti seadusandluse mittetäielik tundmine, äriseadustikust tulenevate nõuete rikkumine või muu taoline asjaolu," märgib Saks.