Vantaa linnapea: Helsingi lennujaamaga seoses on ohus vähemalt 10 000 töökohta

Vantaa linnavalitsus on asunud kokku panema abipaketti Finnairi töötajatele, kes jäävad ettevõtte kollektiivkoondamise järel tööta, kirjutab Yle. Linnapea Ritva Viljaneni sõnul teevad nad seejuures tihedalt koostööd lennufirma endaga.

Paketi eesmärgiks on pakkuda tööta jäävatele Finnairi töötajatele erinevat liiki kiireid tööhõive- ja koolitusvõimalusi. Nende meetmete pakkumisse on kaasatud nii sealne töötukassa kui ka piirkondlik arenduskeskus. Lähiajal koguneb ka laiem töörühm, mille eesmärgiks on arutada kõiki Helsingi lennujaamaga seotud ettevõtete ja nende töötajatega kaasneda võivaid probleeme.

Soome rahvuslik lennufirma Finnair andis eelmisel nädalal teada, et koondab ligikaudu tuhat inimest. Üsna pea pärast seda teatas Swissport Finland – kes vastutab lennujaama maa-pealse teeninduse eest –, et on alustanud läbirääkimisi 950 inimese töö ümberkorralduse osas, koondamisele läheb selle käigus 700 töökohta.

Viljanen märkis, et ka paljud teised Helsingi lennujaamaga seotud ettevõtted on asunud koondama, teiste hulgas näiteks Finavia. Tema sõnul puudutavad Helsingi lennujaamaga seotud ettevõtetes aset leidvad koondamised vähemalt 10 000 inimest. „Tegu pole ainult Vantaa linna probleemiga, vaid see mõjutab ka Helsingi ning Uusimaa maakonna tööhõive olukorda laiemalt,” nentis Vantaa linnapea.

Viljanen on veendunud, et Helsingi lennujaama tulevik on riiklikult oluline küsimus. „Seetõttu peaks lennujaam saama riigilt ka korralikku tuge. Meie seisukoht on, et vahendid koroonakriisist taastumiseks tuleb suunata nendesse valdkondadesse, kus on probleemid kõige suuremad ja kus on kogu Soome riigi huvides, et see valdkond pärast pandeemiat taastuks,” leiab ta.

Finnair andis 25. augustil teada, et on alustanud läbirääkimisi 2800 töötaja töö ümberkorraldamise osas, selle käigus vähemalt 1000 inimest koondatakse. Lennufirma tegevjuhi Topi Manneri hinnangul taastub lennufirma lendude maht 2019. aasta tasemele alles kolme aasta pärast. Selle aasta septembris oli lennufirma lendude maht vaid 30% aastatagusest.