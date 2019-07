Vapustav uuring. 95% bitcoini kauplemisest on manipuleeritud

Juba ammuilma on liikvel kuulujutud, et Bitcoini kauplemismahud pole reaalsed. Matthew Hougan Bitwise'ist ütles, et see on esimene süsteemne uurimine sellekohta, milline bitcoini kauplemiskoht taporteerib tegelikest kauplemismahtudest.

Hiljutine analüüs näitas, et järelevalveorgante poolt reguleerimata kauplemiskohtade 95 protsenti kogu bitcoini kauplemisest on manipuleeritud.

Analüüsi kohaselt on 81 bitcoini kauplemiskohast 71-s peaaegu kogu kauplemismaht teeseldud. See tähendab, et üks või mitu isikut ostavad ja müüvad sama vara samaaegselt. Sellisel puhul ei toimu reaalset tehingud, vaid ainult kauplemimahu ülespumpamine. Sellisel moel näib tüüpiliselt aktsia, kuid antud juhul bitcoin atraktiivsem kui ta on reaalselt. Selline praktika on illegaalne, kuid vaid väheste bitcoini kauplemiskohtade üle teostatakse järelevalvet.

CNBC andmetel oli Bitwise poolt analüüsitud kauplemiskohtade keskmine päevakäive kuus miljardit dollarit, kuid sellest tegelik käive oli ainult 273 miljonit dollarit.