„Paraku oleme enda töös näinud kandidaate, kes on tulnud vestlusele kas alkoholi- või narkojoobes," kirjeldas G4S Eesti värbamisjuht Indrek Sarjas ja lisas, et kohale on ilmunud ka täiskasvanud mehi, kel kaasas ema või elukaaslane.„Lisaks oleme kokku puutunud kandidaatidega, kellele helistades nad ei teagi, et on konkursile enda CV saatnud. See on olnud tingitud nii sellest, et on kandideeritud väga paljudele erinevatele tööpakkumistele ja on kaotatud ülevaade millistele konkurssidele on enda CV saadetud, kui ka sellest, et CV on saadetud hoopis elukaaslase või ema poolt," lisas ta.