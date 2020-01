„Palk on väga oluline osa. Ma ei arva, et see peaks olema ühe kindla numbrina avalik, aga seal peaks olema palgavahemik. See annab palju infot positsiooni kohta," ütles Holm.

Tema sõnul nähtub aga värbamisäpi Meetfrank statistikast, et inimesed ei kandideeri ametikohale pelgalt kõrgema töötasu pärast. „Inimesed ei jookse nende pakkumiste juurde, kus nad teeniksid oluliselt rohkem, aga nad ei liigu ka sinna, kus nad teeniksid vähem kui praegu," märkis ta.