Värske areng: kapolt punase tule saanud Saaremaa meretuulepark lõi käed maineka välisfirmaga ja läheb uuele katsele

Van Oord ise põhjendas otsust sellega, et tegu on väga hea asukohaga Läänemeres, kus ka tuulte suund on meretuulepargile soodne. Ka avaldas Hollandi firma lootust, et arendus ise annab täiendavad stiimuli Baltikumi avamere elektrivõrgu loomiseks.

INFOKAST: Mis liiki ettevõte on Van Oord?



Värskeimate meretuuleparkide hulgas, mille ehitamises lööb Van Oord kaasa, on näiteks Northland Poweri Deutsche Buchti meretuulepark, kuhu pannakse püsti 33 meretuulikut ning pargi koguvõimsuseks on 269 MW. Kuigi selle pargi ehitus veel käib, toodab see juba võrku elektrit. Park, mille hinnanguline maksumus on 1,4 miljardit eurot, suudab varustada ca 328 000 majapidamist.



Ka lõi Van Oord kaasa 2015-2017 aastal Hollandi rannikule rajatud Gemini meretuulepargi ehitusel. Pargi, kus on püsti pandud 150 4MW meretuulikut, koguvõimsuseks on 600 MW. Seda peetakse tänaseni üheks suurimaks meretuulepargiks maailmas.

Selle ehituse maksumuseks oli 2,8 miljardit eurot. Samas teenib park, mille kaasomanikeks on Northland Power, Siemens, Van Oord ja HVC NV kokku 3,6 miljardit eurot taastuvenergiatoetusi.

elluviimisele. Nende hulgas on nii naftapuurtorne kui meretuuleparke. Enam kui 150 aastat vanale ettevõttele kuulub suuruselt kolmas süvenduslaevastik maailmas. Ettevõtte, mis andis 2018. aastal tööd ligi 5000 inimesele, käive oli 1,88 miljardit eurot.Värskeimate meretuuleparkide hulgas, mille ehitamises lööb Van Oord kaasa, on näiteks Northland Poweri Deutsche Buchti meretuulepark, kuhu pannakse püsti 33 meretuulikut ning pargi koguvõimsuseks on 269 MW. Kuigi selle pargi ehitus veel käib, toodab see juba võrku elektrit. Park, mille hinnanguline maksumus on 1,4 miljardit eurot, suudab varustada ca 328 000 majapidamist.Ka lõi Van Oord kaasa 2015-2017 aastal Hollandi rannikule rajatud Gemini meretuulepargi ehitusel. Pargi, kus on püsti pandud 150 4MW meretuulikut, koguvõimsuseks on 600 MW. Seda peetakse tänaseni üheks suurimaks meretuulepargiks maailmas.

Küsimuse peale, kuidas Hollandi ettevõttega nii kiiresti – sisuliselt poole aastaga – kokkuleppele jõuti, ütles Saare Wind Energy osanik Kuido Kartau, et koostöö Hollandi ettevõttega on olnud algusest peale sujuv, kuna neil on projekti arendamise osas väga sarnane visioon ja ühised arusaamad.

„Loomulikult ei ole kõik sündinud mõne päevaga, vaid küpsenud siiski kuude pikkuses protsessis,” rõhutas Kartau. Ka tõi ta eraldi välja EAS-i välisinvesteeringute keskuse rolli ning selle Lääne-Eesti investorkonsultanti Sulev Alajõed, kes on aidanud omalt poolt palju selle koostöö sündimisele kaasa. „Van Oord näeb tuuleenergeetikas suurt tulevikku ja Eesti on üks perspektiivne koht,” märkis Kartau.

Ootavad ametkondadelt edasisi juhiseid

Tema sõnul on Hollandi firma esindajad juba korduvalt käinud ka Eestis, kus on toimunud kohtumised erinevates ametkondades ja asutustes. „Van Oordi esindajad on hoonestusloa menetluse jätkumise korral tulemas veel ja veel Eestisse üldiselt ja lokaalsemalt Saaremaale,” märkis Kartau

Arendajate kinnitusel peaksid ka Eesti valitsusasutused olema värskete arengutega hästi kursis, kuna asjakohane informatsioon on neile juba edastatud. „Me sooviksime jätkata sealt, kus projekt seisma jäi. Loodame, et vahepealsed arusaamatused on lahenenud ning valitsus saab teha lähiajal otsuse hoonestusloa protsessi jätkamiseks,” lisas Veiko Väli.

Ühtlasi märkis ta, et kuna 2015. aastast alates – kui meretuulepargi hoonestusloa taotlus menetlusse võeti –, on tuuleenergeetika tehnoloogias toimunud märkimisväärne areng, siis tuleb pärast hoonestusloa menetluse jätkumist ka erinevaid Saare Wind Energy meretuulepargiga seotud detaile täpsustada, sh nii selle maksumust kui suurust.

Projekti, mille algseks maksumuseks hinnati 1,7 miljardi eurot, edasine ajakava sõltub arendajate kinnitusel hoonestusloa menetluse jätkamise alase otsuse tegemise ajast ning selle käigus esitletud korrigeeritud ajakavast ning muust asjasse puutuvast informatsioonist.