Värske areng: Keskerakonna kahtlase annetaja juhtum liigub prokuratuuri

ERR on varasemalt kajastanud, et Keskerakond kogus esimeses kvartalis rahalisi annetusi 108 705 eurot, sellest 50 000 eurot annetas vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste. Äriregistri andmetel on Juhaste juhatuse liige sellistes ettevõtetes nagu Tarkoris OÜ ja Telekomehitus OÜ. Neist esimene on koristusfirma ja teine tegeleb telekommunikatsiooni kaablite paigaldusega.

Suurima annetuse teinud Juhaste pole aga ise Keskerakonna liige, vaid äriregistri andmetel hoopis EKRE liige. Kui ERR-i venekeelne portaal Rus.err.ee selle kohta Juhastelt aru päris, vastas ta, et kuulumine EKRE-sse tuleb talle üllatusena.

Äripäev kajastas täna, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) küsis maksu- ja tolliametist välja andmed Juhaste kolme aasta tulude kohta.

"Maksuameti andmed näitasid, et isiku tulud on kaunis väikesed," sõnas komisjoni aseesimees Kaarel Tarand, kuid ei soostunud ütlema, millisesse suurusjärku need aastate lõikes on Juhastel jäänud.