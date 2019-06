Värske keskkonnaminister tahab asuda fosforiiti uurima

"Minu seisukoht igasuguste varude uurimisel on olnud varem ja on ka praegu - oleks täiesti mõistlik, et riik teab, millised on ta maavarad, olgu see siis kruus, killustik, fosforiit või põlevkivi. Küll aga olen ma alati olnud seisukohal, et igasugusel maavarade uurimisel peaks seda tegema riik," ütles Kokk Vikerraadio saates "Uudis+".

Riik just sellepärast, et vältida hilisemalt võimalikke vaidlusi selle üle, kas ühel või teisel maavarade uurijal oli õigustatud ootus eeldada kunagi selle kasutuselevõttu, märkis ta. Minister rõhutas samas, et pole tänaseni osalenud ühelgi koosolekul, kus oleks arutatud fosforiidi kaevandamist.

Vastuseks küsimusele, kas tema hinnangul tuleks luua uusi looduskaitsealasid või on neid juba liiga palju, vastas Kokk, et ei soovi seda teemat ei üht- ega teistpidi kivisse raiuda.

"Täna ei ole küll plaanis laiendada kaitsealade võrgustikku, küll aga tuleb kindlasti üle vaadata olemasolevad ja vajadusel muuta nende kaitsealade kaitsekorda ja vaadata üle, kuidas need toimivad. Hetkel mingeid suuremaid kaitsealade loomise plaane ei ole," ütles minister.

Kokk tunnistas, et riigieelarve strateegia kokku leppimisel selgunud vahendite nappuse tõttu ei ole lähiajal oodata keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti, -agentuuri ja -maja ning loodusmuuseumi kompleksi rajamist Tallinna Lennusadamasse, küll aga on eelarves olemas summad selle projekteerimiseks.

