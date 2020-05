Värske maksehäirete analüüs: kriis on säästnud koduturule suunatud ettevõtteid, kuid pole halastanud ekspordijatele ega eraisikutele

„Ettevõtete poole pealt on üldpilt üllatavalt stabiilne – maksehäirete registreerimine ja uute maksehäirete avaldamine aeglaselt kasvab, aga sellist kriisile omast hüppelist muutust ei ole me veel täheldanud,” rääkis täna toimunud meediabriifil Creditinfo Eesti äriarendusdirektor Jaanus Leemets. Hea uudis on tema sõnul ka see, et juba varem alanud maksehäirete lõpetamine püsib veel samal tasemel.

„Küll aga on näha muudatusi, kui vaadata täpsemalt tegevusala tasemel – siis meil joonistub neli valdkonda päris suuresti välja, kus me oleme näinud, et teises kvartalis ehk pooleteist kuu jooksul on toimunud võrreldes esimese kvartaliga maksehäirete kasv,” tõdes Leemets.

Need valdkonnad on kunst, meelelahutus ja vabaaeg, muud teenindavad tegevused, hulgi- ja jaekaubandus võrdselt mootorsõidukite ja mootorrataste remondiga ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. „Üks valdkond on ka selline, kus me näeme olukorra paranemist, kus uute maksehäirete tekkimine on võrreldes esimese kvartaliga vähenenud,” märkis Leemets, viidates info ja side valdkonnale.

Samas tõi uute maksehäiretega ettevõtete detailsem analüüs välja, et suur erinevus on nende ettevõtete vahel, kes on kas koduturule või ekspordile orienteeritud. „Kohalikule turule suunatud ettevõtete puhul ei näe üldse mingit muutust, võib-olla sellised väikesed üles-alla käimised kuude lõikes – mõnikord natuke rohkem, mõnikord natuke vähem –, aga trend on pigem muutumatu,” kirjeldas Leemets.

Eksportivatel ettevõtetel kasvas aga viimase pooleteist kuu jooksul võrdluses selle aasta esimese kvartaliga uute maksehäirete registreerimine 34% võrra. „See on küll päris suur muutus,” tõdes Leemets. Tegevusalade lõikes tuli välja, et see kasv on tulnud valdavalt kolme valdkonna arvelt:

töötleva tööstuse, hulgi- ja jaekaubanduse ning veondus ja laonduse arvelt. Iseäranis suur kasv on olnud viimasel kahel, kus uusi maksehäireid on igakuiselt lisandunud vastavalt 61% ja 63%.

Suur muutus on täheldatav ka eraisikute uute maksehäirete registreerimisel, kus numbrid teises kvartalis läinud üles ligi viiendiku võrra ehk 19%. Leemetsa sõnul võimendab olukorda ka see, et olemasolevate maksehäirete lõppemine vähenes 15%. Kokku suurenes eraisikute maksehäirete arv aprilli ja mai jooksul 2280 võrra.