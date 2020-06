Värske raport avab Soome nurjunud maskihanke tagamaad: mis roll oli selles skandaalse taustaga Tallinna iluettevõtjal Tiina Jylhäl?

Auditi kirjelduste kohaselt küsis Hakola seepeale nii Sarmastelt kui ka Jylhä ettevõtte esindajalt üle, kumma ettevõttega täpselt äriajamist jätkatakse. The Look Medical Care esindaja Hakola küsimusele ei vastanud, kuid Sarmaste ütles telefonikõne vahendusel, et ülekanne tuleks teha tema enda ettevõtte LDN Legal Partners arvele.

Ka ütles Sarmaste, et ülekanne tuleks teha Belgias asuva rahaülekandeteenuse pakkuja kontole, kuna selle kaudu on võimalik seda kiiresti Hiina edasi kanda. Sarmaste märkis ka, et kui raha kantakse Eesti ettevõtte kontole, võib juhtuda, et see ei jõua Hiina õigeks ajaks. Hakola kinnitas meili teel ülekande Sarmaste ettevõttele ning tühistas The Look Medical Care arve.

Märtsi lõpus tasus Soome varustuskindluskeskus Sarmaste ettevõttele LDN Legal Partners 4,98 miljonit. Ülekande kinnitasid nii asutuse haldusjuht Asko Harjula kui ka selle juht Tomi Lounema. Järgmisel päeval helistas Sarmaste ja ütles, et ülekanne Belgia rahaülekandeteenuse pakkujale on peatatud, mistõttu palus ta summa kanda hoopis oma teise ettevõte, Finance Group Helsinki Soome kontole.

Kuigi summa, mis oli kantud Belgia kontole, ei olnud veel varustukindluskeskuse arvele tagastatud, kinnitas Sarmaste, et nad saavad kindlasti selle raha tagasi. Selle tõendina esitas ta ka ülekandeteenust pakkuva TransferWise’i kinnituse.

Hakola ja Harjula said pärast seda aga teada, et Sarmaste Soome ettevõttel on vähemalt 10 000 euro suurune maksuvõlg. Sellest teavitati ka Deloitte’i bürood, kes kinnitas, et ülekande võib ettevõttele teha ka vaatamata maksuvõlale ja olukorrale, kus Belgia kontole tehtud ülekanne ei olnud veel tagasi laekunud. Asko Harjula andis oma heakskiidu teisele ülekandele.