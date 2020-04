Värske uuring kinnitab: eksperdid on Euroopa suurima majanduse taastumise osas arvatust optimistlikumad

ZEW indeks on esimene näitaja, mis annab aimu, kuidas tänavune teine kvartal on pihta hakanud ning millised on maailma majandusi laastava koroonaviiruse mõju.

„Finantsturgude eksperdid hakkavad väga-väga pika tunneli lõpus lõpuks valgust nägema,“ märkis ZEW president Achim Wambach igakuise uuringu kokkuvõttes, lisades, et positiivseid majanduskasvu numbreid siiski enne kolmandat kvartalit ei loodeta.

Danske Marketsi analüütikukd kirjutasid tänahommikuses investoritele saadetud kirjas, et ei ole küsimust, et teine kvartal on alanud kehvasti ning küsimus on selles, kui kehv see olukord on, siis tegelik tulemus on selles valguses üllatav ning uuringust selgub, et optimiste on ekspertide seas pessimistidest enam.

Wambach märkis, et ka euroala majandusala arengute ootused on märkimisväärselt paranenud: indeksi väärtus on 25,2 punkti, mis on märkimisväärselt parem ehk 74,4 punkti võrra kõrgem kui märtsis. Kontrastiks langes hinnang praegusele euroala majanduse olukorrale kuutaguse ajaga võrreldes 45,4 punkti miinus 93,9 punkti tasemele.

Kuigi euroala inflatsiooniootused on kerkinud 23 punkti võrra, ei ole olukord siiski hea ning ootused on miinus 23,9 punkti tasemel, mis tähendab, et ekspertide prognooside kohaselt peaks inflatsioon euroalal järgneva kuue kuu jooksul veelgi langema.

