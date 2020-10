Värske uuring: koroonaviirus võib püsida rahatähtedel ja puutetundlikel ekraanidel nädalaid

Austraalia haigusennetuse keskuse teadlaste sõnul on sel aastal maailmas palju segadust külvanud koroonaviirus SARS-CoV-2 oma loomult väga tugev, mistõttu võib ta püsida 20 kraadi juures kuni 28 päeva nakkusohtlikuna mobiiliekraanidel ja plastikust rahatähtedel, kirjutab Bloomberg. Gripiviirus püsib samadel tingimustel „elusana” vaid 17 päeva.

Viiruse elujõud hakkab mõnedel pindadel hääbuma ja piirdub vaid ühe päevaga, kui temperatuur küündib ligi 40 kraadini, leiavad ajakirjas Virology Journal uuringu tulemused avalikustanud teadlased. Värske uuring lisab täiendavat tõestusmaterjali hüpoteesile, et koroonaviirus püsib külmas ja pimedas kliimas pikemalt elus, mistõttu on selle levikut talvel keerulisem piirata.

Uuringu läbi viinud teadlaste sõnul aitavad nende leiud paremini prognoosida ja pehmendada pandeemia levikut. „Meie uuringu tulemused näitavad, et SARS-CoV-2 jääb erinevatel pindadel oluliselt pikemaks ajaks nakkusohtlikuks, mistõttu tuleks senisest tugevamalt rõhutada regulaarse kätepesu ja pindade desinfitseerimise vajadust,” sõnas uuringu kaasautor Debbie Eagles pressiteate vahendusel.

Kuigi enamjaolt on koroonaviirusesse haigestumise põhjuseks kokkupuude nakatunud inimesega – iseäranis hästi levib viirus siis, kui nakatunu köhib, aevastab, räägib, laulab või hingab tugevalt –, siis teatud juhtudel on võimalik viirust saada ka pindadelt, kuigi sellisel viisil nakatumine on oluliselt madalam.

Austraalia valitsusasutuse teadlased on ka varasemalt määranud sadade erinevate viiruste eluiga. SARS-CoV-2 puhul leidsid nad, et viirus püsib kauem nakkusohtlikuna mittepoorsetel, siledatel pindadel. Uuringu läbiviimist toetas rahaliselt Austraalia kaitseministeerium.