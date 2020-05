Värske uuring: väikesed ja keskmised ettevõtted ootavad rängemat hoopi kui masu ajal. Selle aasta laienemisplaanid on edasi lükatud

Aprilli lõpus läbiviidud uuringu järgi usuvad 65% kolme Balti riigi väikeettevõtetest, et sel aastal inimeste palgad vähenevad. Samas on nende arusaam koroonaviiruse mõjust ärile erinev.

Eesti ja Läti ettevõtted on seisukohal, et neid mõjutas rohkem maailmamajanduse ebakindlus – nii arvas 47% Eesti ja 40% Läti ettevõtetest. Samas Leedu ettevõtetest oli sellisel seisukohal vaid 17%. Teisalt 35% Leedu väikeettevõtetest näeb suurimat rolli äritegevuse peatamisel karantiini tõttu. Eestis oli samal arvamusel 24% ja Lätis 16% väikeettevõtjatest.

„Probleemid majanduses mõjutavad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid kindlasti rohkem kui suuremaid. Kõige vähem on mõjutatud need, kes on varasemalt kogunud rohkem reserve. Samuti on paljudel veel meeles 2008. aasta finantskriis ning kohati tundsid ettevõtjad, et sellest alles toibutakse,“ ütles Luminori ärikliendipanganduse juht Marjan Savtšenko. „Seega pole just raske mõista, miks pooled Eesti, Läti ja Leedu väikese ja keskmise suurusega ettevõtted usuvad, et koroonaviiruse pandeemia annab majandusele suurema löögi kui eelmisel korral. Valitsuste hästi sihitud abita on väga raske ellu jääda.“

Lõviosa ehk 87% Eesti ettevõtetest ja 85% Leedu ettevõtetest on kõik laienemisplaanid selleks aastaks edasi lükanud. Läti ettevõtjate seas on see näitaja pisut tagasihoidlikum – 75%.

Läti leebemad piirangud mõjutavad ka äri

Savtšenko sõnul on võimalik, et Lätis kehtestatud leebemad piirangud on ka ärikliimale pehmemalt mõjunud. „Läti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on oma tuleviku suhtes optimistlikumad ning rohkem valmis uutele katsumustele vastu seisma. Ligi 40% Läti ettevõtjatest kavatseb ärimudelit muuta või on seda juba teinud, et leevendada koroonaviiruse mõju, samas Eestis plaanib seda teha 28% ja Leedus ainult 16% ettevõtjatest,“ ütles ta.

Luminori ärikliendipanganduse juht lisas, et oodatult on äritegevuse veebi üleviimisest saanud kriisi tõttu ellujäämise küsimus. „Uuringu tulemustest nähtub, et ettevõtted juba suurendavad või kavatsevad suurendada e-turgude või oma e-poe avamise abil veebimüüki,“ täpsustas Savtšenko.