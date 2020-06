Värske uuringu põnevad tulemused: Eesti kolm põhimaanteed ei tuleks üldsegi ehitada asfaltteena

Valminud uuring „2 + 2 maantee asfalt- ja betoonkatendi konstruktsiooni hinnavõrdlus tee 40-aastase elukaare jooksul" (T-Konsult OÜ, Ain Kendra) (loe siit) toob selgelt välja, et betoonkatendi kulud on 40% väiksemad kui asfaltkatendil kui võrrelda võrreldavatel tingimustel 2 + 2 maantee katendi kogu elukaare kulusid (lisaks ehitamisele kõik hooldused, remondid, rekonstrueerimised).

„Üks uuringu järeldus on, et suurema raskeliikluse koormusega teedel ei ole ainult asfaldiga võimalik head lahendust leida. Tsementi on vaja lisada," ütles Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhatuse esimees Meelis Einstein. „Pikka aega on olnud põhiargument Eestis betoonteede ehitamise vastu, et meie liikluskoormused ja -sagedused ei ole jõudnud tasemele, mis muudaksid selle tehnoloogia kasumlikuks. Uurimuses on see argument ümber lükatud. Meie põhimagistraalid on praktiliselt kogu ulatuses, vähemalt kolmesaja kilomeetri ulatuses, selle liiklussageduse taseme ületanud," lisas Einstein.

„Kui vaadata neljakümne aasta lõikes, siis on asfaltbetoontee puhul kulud nelikümmend protsenti suuremad võrreldes betoonteega, seda hooldus- ja remondikulude arvelt. Nimelt betoontee kulub kolm korda aeglasemalt ja vajab kahekümneaastase kasutusaja möödumisel vaid freesimist, asfalttee aga kogu katendi väljavahetamist.

Siin ongi meil kaalumise koht, kas teha odavalt asfaltteed ja siis kulutada palju remondi peale või ehitada betoonteid ja hoida hoolduse pealt kõvasti kokku," ütles Meelis Einstein. „Kokkuhoid on näiteks neljakümneaastase projekti puhul nelikümmend protsenti betoonteede kasuks. Võidavad kõik: nii riik kui ka ettevõtted," ütleb Meelis Einstein.

Kuhu on Eestis mõistlik betoonteid ehitada?

Lisaks kolme põhimaantee 320 km-le oleks koormustest lähtudes kindlasti vastupidavad ja pikaajalised betoonteed vaja rajada Tallinna suurele ringteele ning kavandamisjärgus olevale Tallinna väikesele ringteele.

Ainuüksi Tallinnas on arvestuslikult sadakond kilomeetrit betoonkatteid vajavaid teid: Järvevana tee, Lasnamäe kanal, Narva maantee sissesõit, Pirita tee, Vabaduse puiestee jne.