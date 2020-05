Värsked andmed. Töötuid tuli juurde enam kui 1500. Koondamist alustasid suured hotellid

03.05.2020 seisuga oli Eesti Töötukassas töötuna arvel 48 822 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,5%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 2%, kuine kasv on 15%.

Möödunud nädalal registreeriti 1534 uut töötut. Kuigi töötuna registreerimiste arv eelmisel nädalal oli madalam kui varasematel nädalatel, siis tuleb arvestada, et möödunud nädalasse jääb üks riikliku püha päev, mistõttu registreerimisaktiivsus oli tõenäoliselt mõnevõrra madalam. Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 34% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on veidi kasvanud. Igapäevast registreeritud töötuse statistikat saab jälgida ka töötukassa kodulehelt.

Registreeritud töötuse määr oli 03.05.2020 seisuga kõrgeim Ida-Virumaal 13% ja madalaim Hiiumaal 4,6%. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Kokkuvõttes on registreeritud töötute arv alates eriolukorra algusest (13.03.2020) suurenenud 33% võrra. Töötuna arvelolek on eriolukorra ajal lõpetatud enam kui 5500 korral.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 5 asutust, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 317 töötajat. Seda on oluliselt rohkem kui paaril eelneval nädalal. Koondamised puudutavad peamiselt kolme suurt hotelli, kus esialgse informatsiooni kohaselt kaotab töö 251 Inimest.

Töötasu hüvitamist sai nüüd taotlema hakata ka aprillikuu eest, mistõttu on hüvitise saajaid oluliselt rohkem kui varasemal nädalal. Hüvitist on määratud ka mitmetele suurettevõtetele. Aprilli töötasu hüvitamiseks on mai esimestel päevadel avalduse esitanud 2002 asutust, kes on taotlenud töötasu hüvitamist 24 677 inimesele. Kokku on nelja nädala jooksul taotluse esitanud enam kui 7700 ettevõtet, kes soovivad umbes 54 200 töötaja töötasu hüvitamist.

Otsus hüvitist maksta on 03.05.2020 seisuga tehtud 6243 ettevõtte 38 000 töötajale. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 33 130 515 eurot.