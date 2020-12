Värskelt asutatud idufirma sai tuntud Eesti äriinglite ja oma suurima kliendi abil 200 000 euro suuruse rahasüsti

DriveX’i arendatud pildirakendus kasutab sõidukite tuvastamiseks masinnägemist. Verifitseerimisprotsesside automatiseerimine muudab poliisimüügi ja kahjukäsitluse kiireks, säästes sellega kindlustusfirmade ning klientide aega ja raha.

Alates 2019. aastast tegutsenud DriveX’i rahastusringis osalesid Carglass Eesti juhtkond, äriinglite fond Lemonade Stand, Silberauto ja Taavi Rõivas, Risto Rossar, Taavi Tamkivi ning Mikko Silventola, Bolti esimene ingelinvestor.

Fookus on tootearendusel ning välisturgudel

DriveX asutaja ning tegevjuhi Rauno Siguri sõnul kasutatakse rahastust peamiselt tootearenduseks, tiimi suurendamiseks ning tehakse esimesed sammud välisturgudel. „Mitmed suured kindlustusfirmad Euroopa, Ameerika ning Aasia maailmajagudest on meiega ise ühendust võtnud,“ sõnas ta.

Rigur märkis, et see on väga hea märk. "Arvestades asjaolu, et meie turunduseelarve on olnud paarsada eurot ning ettevõte pole aastatki vana. Äsja sõlmisime ka näiteks distributsioonilepingu Allianz-Microsofti ühisfirma Syncieriga, mis aitab meil kiirendada müüki välisturgudel,“ lausus ta.

Eestis juhtub iga päev umbes 100 liiklusõnnetust ning aastas müüakse umbes pool miljonit liikluskindlustuse poliisi. Hinnanguliselt müüakse maailmas üle miljardi poliisi ning juhtub vähemalt paarsada miljonit liiklusõnnetust aastas.

Siguri sõnul on seetõttu eriti oluline, kui hästi suudatakse masinõppe abil parendada info kogumise protsessi ning milliseid otsuseid saab automaatselt langetada: „DriveX teeb inimese eest ära need sõiduki piltidega seotud tööd, millele seni on palju aega kulutatud. See aga tähendab, et töötaja saab samal ajal tegeleda palju suuremat väärtust loovate ülesannetega,” rääkis ta.

Carglass aitab kasvu kiirendada

Carglass on Belron Corporationi kaubamärk, mida Eestis esindab Windrox OÜ. Carglass Eesti esindajad Rainer Virve ja Sven Freiberg on kindlad, et digitaliseerimine on kindlustussektoris täies hoos.

„Saime üsna kiiresti aru, et soovime oma klientidele pakkuda veelgi kiiremat ja mugavamat teenindust. Sama tendentsi oleme tähele pannud ka oma pikaajalistelt koostööpartneritelt ehk kindlustusfirmadelt,” kommenteeris Rainer Virve.