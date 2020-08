Värskete nakatumise kordajate järgi saaks Eestist lennata vaid loetud riikidesse

Täna pealelõunal avaldatud värskete andmete kohaselt võiks Eestist lennata Euroopas veel vaid 12 riiki, kuna just neist on viimase kahe nädala keskmine nakatumise kordaja veel alla 25. Need riigid on Läti (3,1), Ungari (5,8), Soome (6,1), Norra (13,6), Leedu (15,5), Slovakkia (16,3), Itaalia (19,4), Sloveenia (20,3), Küpros (20,4), Saksamaa (20,9), Suurbritannia (23,2) ja Taani (24,3). Eesti enda nakatumiskordaja on 11,4 ja Soome järel on ta väikseima nakatumise arvu poolest neljandal kohal.

Kõige kõrgem on Euroopas nakatumise näitaja Hispaanias (196,4), järgnevad Luksemburg (134,4), Malta (116,1), Rumeenia (85,1), Horvaatia (77,1), Prantsusmaa (75,1), Belgia (47,7), Holland (42,9), Austria (41,2), Liechtenstein (39,1), Tšehhi (36,6), Rootsi (31,9), Iiri (31,1), Island (31,1), Portugal (30,4), Kreeka (29,4), Poola (26,9) ja Bulgaaria (26,3).

Mis puudutav väljaspool Euroopa Liitu jäävaid riike, millega Eestil on tihedamad ühendused seni olnud, siis kahekordselt ületab Eesti seatud piiri Ukraina (55,0) ja ka Venemaa on sellele üsna ligidal (46,5). Samas jääb nakatumiskordaja veel alla 25 Türgis (22,4), Valgevenes (20,8) ja Aserbaidžaanis (19,2).

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas 17. mail korralduse, millega ei tohi Eestist alates 18. maist avada lennufirmad Eestist lennuliine kõrge koroona haigestumisriskiga riikidesse. „Viiruse leviku pidurdamiseks saame esmalt avada lennuliinid riikidega, kus viiruse levik on viimase 14 päeva statistika põhjal piisavalt väike. Edasi juba saame järk-järgult ühendusi taastama hakata," põhjendas toona Aas.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lähtub sihtriikide lubamisel ja keelamisel teiste riikide haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sihtriikide epidemioloogilise olukorra vaatab ministeerium üle iga reede pärastlõunal ning avab või piirab lennuliinide avamist vastavalt viiruse levikule.

Ühtlasi sõltub liinide avamine ka sihtriigi enda reeglitest. Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada. Piirang kehtib 18. maist kuni 31. augustini, mille jooksul jälgib valitsus piirangu edasist vajalikkust.