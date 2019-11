Varsti on depressioon nii Eestis kui Euroopas peamine töölt eemale jäämise põhjus

Vaimse tervise teemat töökeskkonnas puudutas oma ettekandes ka sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond), kes ütles, et täna võib aru saada, et tööandjate suhtumine sellesse teemasse on ka hakanud muutuma. „On aru saadud, et see ei ole mingi välja mõeldud teema kuskil Euroopa Liidus, vaid et see on tõsine probleem,” tõi ta välja.

Vaimse tervise kulud võrreldavad riigikaitse kuludega

Kiige sõnul saab töötaja tervise peale mõtlemine alguse juba sellest, kui tööandja ei nõua töötajalt, et ta panustaks oluliselt rohkem töötunde kui töölepingu järgi ette nähtud on. Temagi tõi sarnaselt Maripuule välja, kui palju raha kulub vaimsele tervisele otseselt ja kaudselt ning märkis, et see 2,8% SKP-st ehk 572 miljonit on samasse suurusjärku jääv summa, mis on Eesti kogu riigikaitse eelarve.

Ka ütles ta, et sotsiaalministeeriumi uuringu käigus, mis keskendus vaimset tervist töökeskkonnas mõjutavatele teguritele, toodi välja nii ajalist survet, ülekoormust, pikka ja ebaregulaarset tööaega, problemaatilisi kliente, hirm kaotada töö, üksinda töötamist, juhi ja kolleegide toetuse puudumist, ebavõrdset kohtemist, jms.

Kiige sõnul saavad selles vallas nii tööandjad kui töötajad palju ise ära teha. „Kui on mingid mured või probleemid, siis tuleb ise sekkuda ja mitte sekkuda nii, et pilpad taga, vaid diskreetselt – kolleegi kuulata, ka enda käitumist ja olukorda kõrvalt hinnata ning vajadusel pöörduda mõne organisatsiooni või riigiasutuste poole kui asutusesisesed arutlused või tähelepanu juhtimised kasu ei too,” soovitas sotsiaalminister. Ta leidis, et see on koht, kus on võimalik lihtsal viisil edu saavutada.

„On see töökorralduse või tööaja paindlikkuse küsimus, on see puhkepauside võimaldamine, parem info liikumine, sisekommunikatsiooni ümber kujundamine ja kindlasti ka inimeste kaasamine otsuste tegemisse,” loetles ta.

Kolmapäeval, 6. novembril toimunud tööinspektsiooni tööohutuse ja töötervishoiu alasel rahvusvahelisel konverentsil „Muutuste tuul tööelus“ kõneleti lisaks tööturu uuenemisele ka kümne aasta möödumisest töölepinguseadusest, mis on tänaseks ajale jalg jäänud. Konverentsil tunnustati ka konkursi "Hea töökeskkond 2019" võitjaid.