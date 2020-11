Vaskplekk kui imerohi koroona leviku vastu? Ärimehed müüvad tarbetut kaitset kõrge hinnaga

Kuidas müüa 60-eurost vaskplekki hinnaga 460 eurot ruutmeeter? Tuleb lihtsalt väita, et sellega saab koroonat tõrjuda! Hea müügitöö õnge läks suur ehituspoekett K-Rauta, mis ei vaevunud kuulama teadlasi, kes selgitavad, et viiruse levik pindade puutumise kaudu on väga vähe tõenäoline.

Vaske püüab koroonatõrjeks müüa ka teine ettevõte, kuid firmade lubadused ja müügijutt vase superomaduste kohta ei kattu sugugi. Loe, mis argumentidega leidlikud ettevõtjad vaskplekki müüvad ja mida ütlevad selle kohta teadlased ning terviseamet.