Vastuoluline ennustus. Kas juba sellel kolmapäeval tuleb üleilmne kooskõlastatud intressilangetus?

USA keskpanga endine ametnik, kes tegeled Föderaalreservis 2007.-2008. aasta finantskriisile reageerimisega, avaldas pühapäeval väga spetsiifilise prognoosi. Pragu pankade esindusorganisatsioonis The Bank Policy Institute'i peaökonomist Bill Nelson tegi blogipostituse „ärge hoidke püssirohtu kuivana“. Tema sõnul on vaja maailma juhtivatelt keskpankadelt koordineeritud intressilangetust nagu kriisi ajal 2008. aasta oktoobris, kuid seda tegid kuus keskpanka. Lisaks võiks selles osaleda Hiina ja Hongkongi keskpangad, kuna need maad on viirusepuhangu tõttu tugevalt kannatanud.

Intressikärbe juhtub 4. märtsil, kirjutas Nelson. Ta märkis, et kõik varasemad suured koordineeritud keskpankade tegevused toimusid kolmapäeval. Nii juhtus 2007. aasta detsembris, 2008. aasta oktoobris kui ka 2011. aasta novembris.

Ökonomisti hinnangul toimub keskpankade ühisüritus enne USA börside avanemist.

Nelsoni sõnul tuleb suur intressilangetus. USA keskpank peaks kärpima laenubaasintressi vähemalt poole protsendipunkti võrra. Tuletistehingute vormis oodatakse USA järgmiselt korraliselt istungilt 17.-18. märtsil vähemalt veerandi protsendipunktist intressilangetust.

„Ainus tee, kuidas saada investoritelt positiivne reaktsioon, on teha oodatust enam,“ kirjutas ta.