Vastuolulised näitajad: ABB kasum kasvas 400 protsenti, tellimused kahanesid viiendiku võrra

ABB Grupi 2020. aasta teisegi kvartali tulemusi mõjutas tugevalt koroonapandeemia, tunnistas Eestiski tootmisüksust omav tehnikakontsern pressiteates.

Teise kvartali tellimused ja müügitulu vähenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt. Aastatagusega võrreldes suutis tegevusmarginaali parandada vaid ajamite ärivaldkond ning hoolimata intensiivsest kulude kärpimisest vähenesid eelmise aasta perioodiga võrreldes nii elektrifitseerimise, tööstusautomaatika kui robootika ja diskreetse automatiseerimise ärivaldkondade tegevusmarginaalid. Teises kvartalis viidi lõpule elektrivõrkude äri eraldamine.

Suure tööstuskontserni tellimused olid kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18 protsenti madalamad, ulatudes 6,1 miljardi dollarini. Täitmata tellimuste maht oli kvartali lõpus 1 protsendi võrra madalam. Euroopast saadud tellimused langesid 18, Ameerikast 26 ning Aasiast, Lähis-Idast ja Aafrikast 11 protsenti.

Ettevõtte müügitulu oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14 protsenti madalam, ulatudes 6,2 miljardi dollarini.

Puhaskasum suurenes ABB-l aga 398 protsenti, ulatudes 319 miljoni dollarini. Tõusu tagas peamiselt päikeseenergiavaheldite äri müügist saadud tulu. Läinud aastal teatas ABB nimelt, et müüb selle ärisegmendi itaallaste ettevõttele FIMER.

„Ootuspäraselt mõjutas teist kvartalit tugevalt koroonapandeemia, samal ajal suunasime jõupingutused kulude kärpimisele," ütles ABB tegevjuht Björn Rosengren. „Ettevõtte tegevusmarginaal osutus paremaks, kui me oskasime oodata, eriti hästi läks ajamite ärivaldkonnal."

„Tuleviku suhtes on endiselt palju ebakindlust ja ees on veel mitu väljakutseid pakkuvat kvartalit," lisas Rosengren. „Samal ajal on meie edasised sammud selged. Jätkame oma uue tegevusmudeli juurutamist, äriportfelli ülevaatamist ja alustame aktsiate tagasiostuprogrammiga."