Vastupidiselt Eestile kavandab Läti turismisektorile eriabi

Läti majandusministeeriumi kantsleri Edmunds Valantise sõnul oli koroonakriisi mõju majandusele sügisel suurem, kui seda kevadel osati oodata. Seetõttu on ministeerium kavandanud turismisektorile lisatoetusmeetmeid, et nad elaksid talvehooaja üle, kuni tuleva aasta suveni. „Meie arvates on turism sektor, mida tuleb aidata," ütles ta.

Ka Läti keskpanga president Martins Kazaks rõhutas, et ettevõtteid tuleb praegusel ajal toetada, aga just neid, mis on ikkagi elujõulised. Kazaksi sõnul ei peaks riik päästma firmasid, mis on nagunii sisuliselt surnud ehk millel pole taastumislootust ka järgmisel aastal. Samuti rõhutas ta vajadust tööta jäänud inimeste ümberõppeks, sest osad majandusharud nagu turism või restoraniäri täies mahus tõenäoliselt ei taastugi.

Eesti majandusminister Taavi Aas on juba varem kinnitanud, et Eestis turismisektor riigi toetustele enam loota ei saa.