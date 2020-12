Vastuvoolu ujuja: Saku Õlletehas alustas suuremahulist eksporti Venemaale, Eesti õlut leiab 8500 poest üle riigi

"Septembrist alates oleme Venemaale tarninud juba ligi 100 konteinerit ning meie esindusjook Saku Kuld on ainsa Eesti õllena Venemaa ühes suurema ulatusega kauplusteketis ostjate poolt hästi omaks võetud," rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Tema sõnul on koostöö suure Venemaa edasimüüjaga pruulikoja üks viimaste aastate suurimaid ekspordilepinguid. "Selle lepinguga kasvatasime Saku Õlletehase ekspordimahtusid märkimisväärselt ning idaturu näol on lisandunud üks suurimaid eksporditurgusid,” lausu Härms.

Saku Õlletehase juhi sõnul on fookus ekspordile seda olulisem, et tänavu tuleb silmitsi seista pandeemiakriisi ja selle mõjudega. "Kevadel kadus turism ja põhjanaabrite ostud täielikult ning lühikest suvepausi välja arvates on sama seis ka nüüd sügisel," märkis Härms.

Lisaks on piirangute tõttu märkimisväärse löögi saanud kodumaine horeca-sektor. "Küll on positiivne, et meie eksporditellimused on olemasolevatel turgudel jätkunud samas mahus ning nüüd täienes portfell tugeva Venemaa partneri näol," sõnas Saku Õlletehase juht.

Saku Õlletehas sõlmis kaheaastase ekspordilepingu Venemaa edasimüüjaga KredEx Krediidikindlustuse abil. KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimehe Erki Aameri sõnul on koostöö Saku Õlletehasega hea näide sellest, kuidas krediidikindlustus aitab turvaliselt uutele turgudele murda.

"Praegu on ebakindlus majanduses suur ning oodata on ettevõtete jätkuvaid makseraskuseid. See aga tähendab alati ka võimaluste akent uut turuosa haarata või mõnele uuele sihtturule siseneda," rääkis Aamer. Tema sõnul võimaldab krediidikindlustus võimaldab muutuvas turusituatsioonis tekkivaid riske maandada ning müük kasvule suunata.

Saku Õlletehase kogumüügist moodustas eksport eelmisel aastal 39,6%. Olulisemad eksporditurud on Läänemere ümbruse riigid, lisaks ekspordib Saku Islandile, Saksamaale, Küprosele, Kreekasse, Itaaliasse, Šveitsi ning kaugematest riikidest Hiinasse, Hongkongi, Lõuna-Koreasse ja Austraaliasse.