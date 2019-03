VAU: Hiltoni kõrvale kerkivad linna ühed ilusaimad katusekorterid

1Partner ehitab Tallinna südalinna Hiltoni hotelli kõrvale eriti silmapaistva disainiga maja, mille vingete katusekorterite juurde käivad hiiglaslikud terrassid.

Kuigi Jakobsoni 13 maja valmib järgmise aasta kevadel, on enamik kortereid juba omaniku leidnud. Saadaval on veel vaid mõned üksikud, sealhulgas kaks viimast pärli – 110- ja 138-ruutmeetrised katuseterrassidega korterid.

Hiltoni hotelli vahetus läheduses asuvate kolme- ja neljatoaliste katusekorterite juurde kuuluvad 64- ja 82-ruutmeetrised terrassid, kust avaneb linnale imeline vaade. Korterites on ka vaatega saunad, märkimisväärselt suured aknad ja lisamugavusena kaks tualetti.

Vaata siit ja siit, millised on need Tallinna ühed uhkeimad müügil olevad katusekorterid.

Jakobsoni 13 kortermaja välisilme on skandinaavialik ning liigendatud fassaadil on kombineeritud erinevaid materjale. Hoone on silmapaistev ka seest – näiteks on sel tavalisest luksuslikum fuajee. Lisaks lähedalasuvale Politseipargile rajab ehitaja kortermaja taha lastele eraldi turvalise mänguväljaku. Autoomanikele mõeldes on maja juures nii parkimiskohad kui ka terve maa-alune parkimiskorrus.

Kuuekorruselise Jakobsoni 13 korterelamu projekteeris arhitektuuribüroo Korrus ning sisekujunduse tegi 2018. aasta sisearhitektide liidu aastapreemia laureaat Kärt Tähema. Maja arendab 1Partner gruppi kuuluv 1Partner Advisory.