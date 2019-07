Vauxhall-Opel peatas Brexiti tõttu tootmise Suurbritannias

Tootmise peatamise otsus langetati Vauxhall-Opeli prantsuse emaettevõtte PSA poolt juba mullu novembris teadmisega, et Brexit juhtub 29. märtsil, kuid sellest polnud varem teada antud, kirjutas Financial Times.

Ellesmere Porti autotehas, kus töötab 1100 inimest, on alates sellest esmaspäevast kaheks nädalaks suletud, Lutoni tehas, kus töötab 1 262 inimest, on aga kolmeks nädalaks kinni. Kuna otsused tehti mitu kuud tagasi, siis töötajatele anti puhkust ja seisaku ajaks tellitud hooldustöö firmadega pole suudetud varem kokku lepitud kuupäevi muuta.

Brexiti kuupäeva edasi lükkamine on seadnud ebameeldivasse olukorda ka teised autotootjad nagu näiteks BMW ja Honda, kes samuti kavandasid tehastesse Euroopa Liidust lahkumise ajaks seisakud. Nüüd peavad nad aga pikalt ette kavandatud pausist kinni pidama ja laskma vabrikutel jõude seista, hoolimata sellest, et Ühendkuningriigil on endiselt piiramatu juurdepääs Euroopa Liidu turule.

Ellesmere Porti seisak kavandati suvepuhkuste ajaks, samal ajal kui töö peatamine Lutonis langeb kokku tehase tehasesse järgmise põlvkonna Peugeot' ja Citroëni kaubikute varustuse paigaldamisega.

PSA ostis Vauxhalli ja selle Euroopa sõsarbrändi Opeli 2016. aastal General Motorsilt, kes müüs need pärast aastaid kestnud kahjumit. Pärast PSA poolt läbi viidud pööret on Vauxhall-Opeli divisjon pärast 20 aasta möödumist taas kasumist teatanud.

Ajutised seisakud on viimane märk, et Brexit võib põhjustada tõsiseid häireid autotootjate töös. Ühendkuningriigi autotootjad on varunud varuosi, et proovida vähendada ennekõike Euroopast pärit impordi häirimist.