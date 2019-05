VEB Fond: valitsus kaalub ettevõtjatele kahju hüvitada Eesti Panga kasumist

Selle nädala alguses saatis VEB Fondi sertifikaadiomanike esindaja vandeadvokaat Indrek Leppik pöördumise rahandusministrile Martin Helmele, peaminister Jüri Ratasele, justiitsminister Raivo Aegile ja riigikogu õiguskomisjoni liikmele Jaanus Karilaidile.

Leppik ütles Äripäevale, et nad kirjutasid valitsuse liikmetele pöördumise, sest riik on VEB Fondi sertifikaadiomanikelt jõuga raha ära võtnud, lisades, et eelmine valitsus ja riigikogu koosseis on teadvustanud, et riik on ettevõtjatega VEB Fondi saagas ebaõiglaselt käitutud, samuti on see tuvastatud riigikontrolli VEB Fondi auditis.

