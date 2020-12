Veebikelmid petsid pensionärilt välja üle 90 000 euro

90 563 eurot on see summa, mille kaotas hiljuti üks 68-aastane eestlane. Ta nägi Facebookis vilkuvat reklaami, avas selle ja jättis avanenud lehele oma kontaktid. Pärast seda helistas talle vene keelt kõnelev mees ning pakkus raha teenimiseks võimalust kaubelda maakleri vahendusel internetis bitcoinidega.

"Viimasel ajal on väga tihti, et just kasutatakse krüptoraha, ka bitcoini. Paljud me oleme kuulnud, et just bitcoiniga saadi miljonäriks ja see on see, mida kelmid kasutavad – olete kuulnud bitcoini miljonäridest, teised on saanud rikkaks – murtakse inimese nö kaitsekilbist läbi ja inimesed viiakse sellisesse olukorda, kus võetakse ka palju laenu juurde. Lisaks sellele, mis ta ise on investeerinud, sealhulgas ka oma säästud," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Ka konkreetse juhtumi puhul, kui kaotati loetud nädalate jooksul üle 90 000 euro, võttis 68-aastane naine lisaks oma säästudele veel laenu juurde.

