Veebruari eest tasuti vähem makse kui mullu

2020. aasta kahe esimese kuuga on riigieelarvega aastaks kavandatud maksutulust täidetud 14 protsenti võrreldes 15,1 protsendiga mullu samal ajal. COVID-19 põhjustatud eriolukorra mõjud kajastuvad veebruari käibemaksutulus, sest selle maksu tasumise tähtaeg oli märtsi lõpus, kui Eestis kehtis juba eriolukord.

Käibemaksu tasumine veebruari eest vähenes mullu sama ajaga võrreldes 7,7 protsenti. See on tingitud eriolukorra tõttu suurenenud maksuvõlast, mis ulatus märtsi lõpu seisuga 31 miljoni euroni. Erinevalt eelmisest aastast ei toiminud tänavu märtsis majandus täielikult tavapärastes oludes, kui ettevõtted käibemaksu deklareerisid ning tasusid.

Tegevusaladest kasvas veebruaris käibemaksu tasumise kohustus ehk deklareerimine enim jaekaubanduses ning ehituses, kus kohustus kasvas 2019. aasta sama kuuga võrreldes vastavalt 13 protsenti ja 51 protsenti. Jaekaubanduse kasvu vedas peamiselt jaekaupluste müügi kasv. Ehituse tegevusala tasumise kohustuse kasv tulenes eelkõige elamute ja mitteeluhoonete müügi kasvust. Seevastu maksuvõlg kasvas tegevusaladest enim jae- ja hulgikaubanduses ning toidu serveerimises vastavalt 9,1 miljonit eurot ja 2,2 miljonit eurot.

Aktsiiside kahe kuu tulu kokku moodustab 101,3 miljonit eurot, mida on tervelt 38 protsenti vähem kui 2019. aastal samal ajal. Enim on langenud kütuseaktsiisi laekumine, kuna kütusemüüjad realiseerivad eelmise aasta lõpus soetatud varusid, mille eest on aktsiis tasutud enne aastavahetust. Varusid jätkub hinnanguliselt veel kolmeks kuuks ning enamik sellest on diislikütus.

Hoolimata tubakaaktsiisi määrade tõstmisest on laekumised tubakaaktsiisilt võrreldes eelmise aasta kahe kuuga vähenenud 7,1 protsenti. Osaliselt on selle põhjuseks 20. maist kehtima hakkav mentooliga sigarettide müügikeeld, mis mõjutab hinnanguliselt 25 protsenti sigarettide tarbijatest. Kuigi müügikeeluni on veel mõned kuud aega, valmistuvad poed selleks juba varakult, et vältida toote lattu jäämist. Seda tegevust peegeldavad ka deklareerimisandmed, sest kahe kuuga on sigarettide vabasse ringlusesse lubamine vähenenud mullu sama ajaga 13 protsenti.