Veebruarikuu lõpp on näidanud nõudluse kasvu nii kojuveoteenuse kui ka sügavkülmakaupade puhul. Miks?

"Mingisugust muutust oleme täheldanud," kirjeldas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski kojuveoteenuse nõudluse kasvu, mis on esile kerkinud viimase nädala jooksul. Hetkeseisuga ei teadnud ta öelda, milline on ostukorvide sisu täpsemalt. Küll aga tõi ta esile sügavkülmutatud toodete proportsionaalse esiletõusu.

Kuigi esimene järeldus oleks, et eestlased on hakanud koroonahirmus kriisitagavarasid täiendama, leidis Veski asjale väheke teistlaadi seletuse: "Seda saab siduda ka sellega, et inimeste sügavkülmavarud on otsa saamas (suvel-sügisel kogutud metsaannid või aiasaadused). Veebruar on traditsiooniline kuu, kus tuleb sügavkülmatoodete ostugraafikusse statistikakõver sisse."

Veski ütleks, et põhjust üleüldiseks paanikaks pole - tegelik kasv pole olnud sedavõrd drastiline, mingisugust massilist varumist pole märgatud.

"Tekkis ka mõte, et sel nädalal hakati ju tagastama tuludeklaratsiooni, inimeste vaba raha on koheselt suunatud tarbimisse - see oleks samuti loogiline seletus," selgitas Veski. "Kuu lõpus tavaliselt tarbimine väheneb, ent hetkel veebruarikuus võib ostude kasvu taga olla just tulumaksutagastuste tegemine."