Veel avamata hotellil on juba mitmeid taevani kiitvaid arvustusi - kuidas see võimalik on?

Edgars Lätist kirjutab Cityboxi hotelli kuulutuse all booking.com lehel, et valis selle hotelli ühepäevaseks külastuseks ning kiidab taevani hotelli asukohta, sellest avanevat vaadet, selle puhtust ja kuidas hotelli fuajees tööd tehes märkas ta lauatennise lauda, kutsus teise külastaja mängima ja sai toreda uue tutvuse võrra rikkamaks.

Niisamuti kiidab Marius Norrast hotelli head hinna ja kvaliteedi suhet(see arvutus on mingipärast lehelt tänase päeva jooksul kadunud). Ka Eestist pärit külastajatelt on mitmeid hinnanguid. Hotell avatakse ametlikult aga alles 1. augustil, kuna viirus lükkas aprilli plaanitud avamise oluliselt edasi.

Tähelepanelikul lugejal tekkiski küsimus - kuidas on võimalik, et hotell ise pole avatud, aga arvustusi on juba päris palju?

Cityboxi juht Teele Lepp selgitas, et juulikuus avati hotelli müük üheks kuupäevaks, et testida turgu ning saada klientide tagasisidet. "See andis meile suurepärase võimaluse, et ametlikuks avamiseks vajadusel parendusi teha. Kõik külalised, kes ööbisid, maksid oma majutuse eest ise. Sealt oleme ka saanud hinnangud ehk reaalsete külaliste näol.

Hetke statistika näitab, et inimesed on meid juba leidnud üles ja järgnevateks kuudeks on tehtud broneeringuid," kinnitas Lepp.

Hotellis on 272 tuba ning Citybox Tallinn on Norra hotelliketi esimene väljaspool Norrat avatav hotell.

Foto: Citybox, Martin Hannus