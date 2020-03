Veel kolm riiki plaanivad Venemaa vastase naftasõjaga liituda

Iraak on valmis langetama aprillihinda Aasia tarnetel 5 dollari võrra barreli eest, vahendab Bloomberg. Kuveidi allahindlus on 6 dollarit barreli eest. Saudi Araabia, kes määrab hinna mineviku kuupäevaga langetas nelja naftasordi hinda veebruarimüükides 1,63 dollari võrra barreli eest.

Bloombergi allikate sõnul plaanib Iraagi riiklik naftafirma SOMO suurendada aprillist naftaeksporti. Allika teateal suurenevad Basra sadama tarned 3,7 miljoni barrelini päevas. Märtsis müüb SOMO 3,44 miljonit barrelit päevas.

Iraagi naftaminister tõdes, et naftasõda ei vasta tootjariikide huvidele ning Bagdad soovib saavutada turgude stabiliseerumise ning tasakaalu.

Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco teatas teisipäeval, et suurendab päevast naftaeksporti 12,3 miljoni barrelini päevas. Seda on 26% rohkem kui varasem OPECi riikide, Venemaa ja veel mõne OPECisse mitte kuuluva riigi ehk OPEC+ riikide kokkulepe ette nägi.