Veel üks Eesti tööandja läheb sellest aastast üle 4-päevasele töönädalale, kellegi palk sellest ei vähene

Samas tahab aga ühendus läbi oma kogemuse mõelda välja, kas ja kuidas saaks ka nende liikmed, kokku 188 noortekeskust üle Eesti seda mudelit kasutada. „Meie kui katuseorganisatsiooni roll on olla teerajajaks, suunanäitajaks ja nõustajaks. Eks noortekeskustes on ka ületöötamist ja läbipõlemist ning vajadust oma tööaega ja elu planeerida,” ütles Kõiv.

Küll aga rõhutas ta, et selle laiem rakendamine sõltub ennekõike sellest, kuivõrd on noorsootöötajate tööandjad nõus seda võimaldama, kuna keskused töötavad väga erinevatel alustel – kes on otse kohaliku omavalitsuse alluvuses, kes tegutseb mittetulundusühinguna või üldse mõnel muul alusel.

„Kuigi on ka neid inimesi, kelle tööaeg on ajaliselt määratletud, siis ma julgeks ikkagi nii mõelda, et pole lahenduseta olukordi – lihtsalt tuleb ühel päeva võtta julgus ja kogu oma asutuse töö ülesehitus üle vaadata. Puudutab see siis koole või meditsiiniasutusi,” sõnas Kõiv.

Ka tõdeb ta, et kuigi ühe kuu põhjal on väga raske mingeid põhjapanevaid järeldusi teha, plaanitakse juba veebruaris teha uue töökorralduse vaheanalüüs. „Mind ennast huvitab ka see, kuidas iga inimene selles olukorras hakkama saab. See on ju mudel, mille alusel peab ka inimene ennast hästi reguleerima ja juhtima, et ollagi sel päeval tööst eemal,” märkis EANK-i juhatuse esimees.

Kuna organisatsioon nimetab viiendat päeva nädalas arengupäevaks, siis kaardistatakse ka, mida töötajad sel päeval teevad. „Me oleme teinud endale Google Drive’i ka sellise vormi, kuhu saab iga töötaja panna oma arengupäeva kohta kirja need avastused enda kohta, mida ta märkab – sest see on see üks päev nädalas, kus me võtame natuke tempot maha ja oskame neid asju rohkem märgata,” rääkis Kõiv.

Selle võimaldamiseks on tehtud ka meeskonnasisesed kokkulepped – näiteks et töötaja ei kontrolli sel päeval oma töömeile. „Ennekõike tähendab see seda, et ta püüab oma tavapäraseid tööprotsesse sel päeval mitte teha. Seda mõtteviisi muutust me praegu harjutamegi kõige rohkem,” põhjendas Kõiv.

Tema enda esimene töölt eemal oleku päev kujunes väga huvitavaks, kuna sel päeval juhtus palju asju, mis ta enda jaoks ka kirja pani. „Tegelikult oli päris huvitav seda kokkulepete dokumenti iseenda jaoks lahti mõtestada – sellist asja ma ju tavaliselt ei tee, kui mul on vaba päev,” rääkis EANK-i juhatuse esimees. Sel nädalal oli Kõiv töölt eemal neljapäev, kuna reedeks oli varasemalt juba hulk kohtumisi kokku lepitud.