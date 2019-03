Veel üks hoop: ka särgitootja Sangar lõpetab Eestis tootmise, lahkuma peab ligi 60 inimest

Koondamise tõttu tuleb Sangarist lahkuda kõigil ligi 60 tootmisega seotud inimesel: 40 õmblejal, juurdelõikajatel ja teistel oskustöölistel, vahendab Tartu Postimees.

Eesti kuulsaim moefirma Baltika teatas eelmisel nädalal, et asub kulusid kokku hoidma, mis näeb ette tootmise lõpetamist Eesti tootmisüksustes, brändide ühendamise ja mitmete kahjumlike tegevuste lõpetamise.

“Kahtlemata on lähiaastate tegevus- ja finantseerimisplaan Baltika ajaloo kõige radikaalsem samm, millele andis tõuke kahjumiga lõppenud aasta," lausus ettevõtte juhatuse esimees Meelis Milder peale otsuse avalikuks tulekut.

Milderi sõnul lõpetatakse ka koostöö Venemaa frantsiisipartneriga.

“Baltika tänane ärimudel on kallis ja püsikulude osakaal väga suur, mis teeb reageerimise väliskeskkonna mõjudele ja nõudlusele ülimalt raskeks. Eelmise aasta lõpus hakkasime planeerima strateegilist pööret. Jõuline ja julge lähiaastate tegevus- ja finantseerimisplaan annab loodetavasti meie töötajatele, klientidele, partneritele ja aktsionäridele vajaliku signaali, et Baltika on muutumas. Minu hinnangul on tegemist parima plaaniga kasumisse jõudmiseks,“ märkis Milder.