Veel üks inimene, kel läheb üleilmse kaose keskel väga hästi: Elon Muski ootab enneolematult priske preemiatšekk

Tesla andis lõppeva nädala neljapäeva õhtul teada, et ettevõtte tegevjuht Elon Musk on teeninud välja aktsiaoptsioonidega seotud esimese väljamakse, kirjutab MarketWatch.

Tegu on preemiasüsteemiga, mis on seotud Muski 2018. aasta hüvitiste paketiga, mille kohaselt on ettevõtte tegevjuhil õigus saada aktsiaoptsioone ehk õiguse osta ettevõtte aktsiaid, kui ettevõte suudab täita teatud eesmärke. Neist olulisim oli, et ettevõtte turuväärtus on kuue kuu keskmisena sada miljardit dollarit ehk 89,80 miljardit eurot.

Üks selle paketiga paika pandud osamaksetest on nüüd Tesla neljapäevase teate kohaselt realiseerunud. Selle kohaselt saab Musk Tesla omandada hinnaga 350,02 dollarit tükk ning tal tekib õigus neid müüa mitte enne kui viie aasta pärast. Kui Musk omandab selle perioodi jooksul veel Tesla aktsiaid, siis neile jääb see sama hind kehtima.

See tähendab, et protsessi lõpus võib Musk nendelt aktsiatelt teenida 775 miljoni dollarit. Tesla aktsiahind oli neljapäeval börsi sulgedes 805,81 dollarit. Musk ei ole seni saanud Teslas töötamise eest palka ja tema tulevane hüvitis sõltub omandatud aktsiaoptsioonidest, mis on 2018. aasta hüvitiste paketiga ning 2012. aastal kokku lepitud kümne-aastase aktsiaoptsioonide hüvitamise lepinguga paika pandud.

Selle aja lõpuks, kui see kümneaastane periood läbi saab, võib Musk hinnanguliselt teenida 2,6 miljardit dollarit ehk 2,33 miljardit eurot. Selleks aga, et kõik realiseeruks kõik kaksteist osamakset, mis 2018. aasta hüvitiste pakett ette näeb peab Tesla turuväärtus jõudma 650 miljardi dollarini ehk ligi 584 miljardi euroni.

Tesla andis eelmisel kuul teada, et ettevõtte keskmine turuväärtus jõuab järgmise kahe kuu jooksul saja miljardi dollarini. Lõppeva nädala neljapäeval oli Tesla turuväärtus jõudnud 150 miljardi dollari tasemeni. Võrduseks, General Motorsi turuväärtus on umbes 38 miljardit dollarit ning Ford Motoril 23 miljardit dollarit.

Neljapäevasest Tesla börsiteatest ei tulnud siiski veel välja, kas Musk on juba talle antud aktsiaoptsioone kasutanud. Selle kuu alguses suutis Musk vähendada Tesla turuväärtust 15 miljardi dollari võrra, kui kirjutas Twitteris, et ettevõtte aktsiahind on liiga kõrge.

Samas on Tesla aktsiahind selle aastaga tõusnud eelmise aastaga võrreldes 93%, samal ajal kui S&P 500 indeks on langenud 6% ja Dow 11%.